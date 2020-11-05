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Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO

Артикул: 229300
  • Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 1
  • Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 2
  • Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 3
  • Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 4
Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 1
Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 2
Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 3
Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - фото 4
81 240 руб. 
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+ 325 КэтКоинов
Артикул: 229300
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.2
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.2
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм17
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм17
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.39
Если вы хотите получать яркие портреты, объектив M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO - настоящая находка для вас! Сверхширокая диафрагма позволяет максимально использовать ваш творческий потенциал: добавьте портретам больше глубины с эффектом мягкого боке или наполните эмоциями фотографии крупным планом благодаря минимальной дистанции фокусировки - всего 20 см! Режим Распознавания глаз - ваш лучший помощник, который всегда будет держать модель в фокусе.


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Объектив Olympus ED 17mm f/1.2 PRO - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 81240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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