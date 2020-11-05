Сетевой адаптер Sony AC-L200

Компактное зарядное устройство позволяет заряжать аккумулятор видеокамеры или фотоаппарата Sony непосредственно через камеру не вынимая батарею. Сетевая зарядка AC-L200 также позволяет осуществлять работу и съемку непосредственно от сети 220в не используя аккумулятор, что особенно актуально при длительных съемка в помещении или при монтаже и скачивании файлов на компьютер. Если у вас имеется несколько аккумуляторов, то рекомендуется приобрести отдельное зарядное устройство Sony BC-TRV, которое позволит заряжать батареи отдельно, а не через камеру.