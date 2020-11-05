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Кронштейн HOLDER LSS-6001 черный

Артикул: 228910
Кронштейн HOLDER LSS-6001 черный
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228910
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг5
Размеры (ШхВхГ), мм81x60
Крепление для акустики Holder LSS-6001 легко впишется в любой интерьер и значительно сэкономит пространство. При этом максимальная нагрузка, на которую рассчитан наклонно-поворотный кронштейн, равна 5 килограммам. Элементы крепления изготовлены из прочного пластика серого цвета. Из особенностей – 60-миллиметровое максимальное расстояние от стены. Есть возможность регулировки на 180° (горизонт) под 15-градусным углом. Кронштейн для акустических систем Holder с индексом LSS-6001 – это оптимальное решение для размещения тыловых колонок, предлагаемое по демократичной цене.


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