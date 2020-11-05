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Зрительная труба Celestron C70 Mini Mak

Артикул: 228793
Зрительная труба Celestron C70 Mini Mak
13 562 руб. 
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+ 117 КэтКоинов
Артикул: 228793
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCelestron
Тип товараМонокуляры
Мощная и в то же время компактная зрительная труба Celestron C70 Mini Mak построена по оптической схеме Максутова-Кассегрена. Она отлично подходит для наблюдения за сильно удаленными наземными объектами, а также может использоваться для астрономических наблюдений. Благодаря возможности быстрой смены увеличения труба может использоваться практически для любых видов наблюдений. В комплект поставки входит специальный переходник под окуляры стандарта 1,25. Это означает, что вы можете использовать дополнительные окуляры для получения высоких увеличений при проведении визуальных астрономических наблюдений. Например, при использовании окуляра 5,3-5,4 мм вы получите увеличение в 140 крат, что приближает возможности зрительной трубы к возможностям небольшого телескопа!


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Зрительная труба Celestron C70 Mini Mak - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13562 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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