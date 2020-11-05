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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Оснастка Hammer Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево/пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт.

Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево/пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт.

Артикул: 228718
  • Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево\пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт. - фото 1
  • Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево\пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт. - фото 2
Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево\пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт. - фото 1
Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево\пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт. - фото 2
170 руб. 
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Артикул: 228718
В наличии
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БрендHammer
Тип товараПилка для лобзика
Дополнительноматериал сталь
Назначениедля дерева, для пластика
Размеры, ммдлина 74
Пилка для лобзика Hammer Flex имеет полотно из высокоуглеродистой инструментальной стали HCS, которое обладает высокой сопротивляемостью к нагрузкам. Используется для мягкой древесины, ДСП, столярных плит, ДВП (10-45 мм), полимерных/эпоксидных материалов. Т-образный хвостовик совместим с большинством лобзиков. Шлифованные зубья обеспечивают высокую скорость реза и минимизацию сколов.


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Пилка для лобзика Hammer Flex 204-102 JG WD T101D дерево/пластик, 74мм, шаг 4.0-5.2, HCS, 2шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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