Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370)

24-дюймовый монитор ASUS ROG Swift PG248Q [90LM02J0-B01370], относящийся к линейке Republic of Gamers, имеет впечатляющий внешний вид. Модель подойдет для универсального применения: вы сможете с комфортом играть, работать и смотреть фильмы. Максимальное разрешение монитора составляет 1920x1080. Частота изображения при максимальном разрешении впечатляет: она равна 144 Гц. Имеется антибликовое покрытие, которое эффективно препятствует появлению бликов как от естественного, так и от искусственного освещения. Углы обзора монитора ASUS ROG Swift PG248Q [90LM02J0-B01370] велики: по горизонтали и вертикали они равны 170° и 160° соответственно. Для подключения устройства к стационарным и мобильным компьютерам используются порты DisplayPort и HDMI. Монитор имеет регулировку по высоте. В наличии портретный режим, который может использоваться для производства различных работ. Установка модели допускается как на стол, так и на стену. В комплект поставки монитора входят 3 интерфейсных кабеля: DisplayPort, HDMI и USB 3.0.