Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|оздоравливающий, питательный, смягчающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|без ограничений
|Коллекция
|Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral
|Применение
|очистите и тонизируйте лицо. Возьмите немного крема и вотрите его в кожу массажными движениями. Крем можно использовать как во время утренних, так и во время вечерних уходовых процедур.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|масло аргании, масло подсолнечника, фитосквалан, пантенол, витамин E
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