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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Secret Key Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral

Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral

Артикул: 228531
  • Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото 1
  • Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото 2
  • Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото 3
Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото 1
Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото 2
Увлажняющий паровой крем для лица с цветочным ароматом Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral - фото 3
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228531
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БрендSecret Key
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияоздоравливающий, питательный, смягчающий, увлажняющий
Возрастной диапазонбез ограничений
КоллекцияSecret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral
Применениеочистите и тонизируйте лицо. Возьмите немного крема и вотрите его в кожу массажными движениями. Крем можно использовать как во время утренних, так и во время вечерних уходовых процедур.
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Активные компонентымасло аргании, масло подсолнечника, фитосквалан, пантенол, витамин E
Secret Key Hug Me Moisture Steam Cream Floral — это мощный увлажняющий крем с приятным ароматом. Он изготовлен по паровой технологии, которая позволяет создать воздушную консистенцию и улучшить проникновение полезных веществ в глубокие слои дермы.


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