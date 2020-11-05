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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Mizon Тоник для лица с гиалуроновой кислотой и керамидами Mizon Intensive Skin Barrier Toner

Тоник для лица с гиалуроновой кислотой и керамидами Mizon Intensive Skin Barrier Toner

Артикул: 228514
Тоник для лица с гиалуроновой кислотой и керамидами Mizon Intensive Skin Barrier Toner
1 090 руб. 
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Артикул: 228514
В наличии
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БрендMizon
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыгиалуроновая кислота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияMizon Intensive Skin Barrier Toner
Не содержитбез парабенов
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениенанесите немного тоника на заранее очищенную кожу и распределите с помощью ватного диска или легкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватоник для лица
Эффект от использованияпитающий, восстанавливающий
Защитный тоник для лица Intensive Skin Barrier Toner глубоко питает и восстанавливает дерму. Нейтрализует действие жёсткой воды. Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты в составе, дерма насыщается влагой, улучшается кожный рельеф, ускоряется обновление новых клеток эпидермиса. При регулярном применении дерма на вид более напитанная, тонизированная и посвежевшая.


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Самовывоз невозможен
Тоник для лица с гиалуроновой кислотой и керамидами Mizon Intensive Skin Barrier Toner - стоимость товара 1090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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