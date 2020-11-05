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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз 3W Clinic Осветляющий крем для век с экстрактом розы 3W Clinic Rose Eye Cream

Осветляющий крем для век с экстрактом розы 3W Clinic Rose Eye Cream

Артикул: 228469
Осветляющий крем для век с экстрактом розы 3W Clinic Rose Eye Cream
220 руб. 
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Артикул: 228469
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий, омолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Rose Eye Cream
Применениенанести крем на очищенную и тонизированную кожу по орбитальной кости мягкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Активные компонентыэкстракт лепестков розы, ниацинамид, гидролизованный коллаген, аллантоин, масло ши, экстракт центеллы азиатской, экстракт шиповника, экстракт дикой розы, экстракт облепихи крушиновидной
Осветляющий крем для век, с активным омолаживающим действием, улучшает тонус кожи и разглаживает сеть мелких морщин, тонизирует и освежает, устраняет тёмные круги и отечность под глазами. Экстракт лепестков розы содержит витамины С, В1, В2, РР, К, А, микроэлементы и флавоноиды, которые стимулируют обменные процессы, смягчают и успокаивают кожу, препятствуют старению. Экстракт лепестков розы придаёт коже ровный и красивый цвет, оказывает выраженное увлажняющее и лифтинг действие, улучшает тонус и разглаживает микрорельеф, стимулирует кровообращение и синтез собственного коллагена. Ниацинамид осветляет пигментацию различного происхождения, препятствует появлению новых пятен, повышает плотность кожи, оказывает активное антиоксидантное и регенерирующее действие.


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Осветляющий крем для век с экстрактом розы 3W Clinic Rose Eye Cream - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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