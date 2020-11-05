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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица Secret Key Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence

Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence

Артикул: 228456
  • Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence - фото 1
  • Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence - фото 2
Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence - фото 1
Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence - фото 2
1 130 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228456
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт золота, EGF, ниацинамид, аденозин, гиалуроновая кислота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key 24K Gold Premium First Essence
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Применениена очищенную кожу лица, шеи и области декольте нанести эссенцию. Рекомендуется использовать утром и вечером
Страна бренда Южная Корея
Тип коживозрастная
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияомолаживающий
Эссенция премиум-класса с драгоценным компонентом – экстрактом золота. Оказывает многофункциональное действие: увлажняет, осветляет кожу и борется с морщинами. Увлажняя кожу в самых глубоких слоях и питая её, наполняет кожу изнутри живительной влагой, кожа разглаживается, становится упругой и эластичной. В составе эссенции мощные омолаживающие и осветляющие компоненты: экстракт золота, EGF, ниацинами и аденозин, гиалуроновая кислота. Применяется сразу после очищений кожи и до нанесения основных уходовых средст. Эссенция оказывает мощное омолаживающее действие, подготавливает кожу к дальнейшим косметическим средствам.


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Самовывоз невозможен
Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence - стоимость товара 1130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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