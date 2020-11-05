Антивозрастной отбеливающий тоник со "змеиным ядом" Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Toner

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|коллаген, экстракт огурца, синтетический змеиный пептид
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Toner
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов, без спирта
|Объем, мл
|150 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|перед применением тонера проведите очищающие процедуры. Затем нанесите на ватный диск немного средства и протрите им лицо. Оставьте до полного впитывания. После этого рекомендуется использовать сыворотку, эмульсию и увлажняющий крем из этой же серии.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тоник для лица
|Эффект от использования
|антивозрастной, отбеливающий
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