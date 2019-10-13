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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Secret Key Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream

Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream

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Артикул: 228348
  • Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream - фото 1
  • Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream - фото 2
Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream - фото 1
Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream - фото 2
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228348
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, очищающий, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream
Применениеочистите кожу от косметики и загрязнений, после чего возьмите немного крема чистыми руками. Лёгкими похлопывающими движениями нанесите крем на кожу вокруг глаз и подождите до полного впитывания. Крем можно наносить как вечером, после очищающих процедур, так и утром — перед нанесением основного макияжа. Средство рекомендуется использовать ежедневно.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 мл
Активные компонентыниацинамид, зелёный чай, центелла азиатская, SYN-AKE
Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle &amp; Whitening Eye Cream — антивозрастной крем с аналогом змеиного яда, предназначенный для кожи вокруг глаз. Он эффективно осветляет и разглаживает кожу, уменьшает мимические морщины, замедляет проявление новых, устраняет следы стрессов и недосыпания. Активный комплекс природных компонентов глубоко проникает в поры, оздоравливая и омолаживая кожу на клеточном уровне. Действие крема похоже на действие ботокса — морщины заметно разглаживаются, кожа становится гладкой, упругой и приобретает здоровый цвет.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.10.2019
Достоинства:
Приобрела этот крем из-за необычного компонента в составе, а именно змеиного яда. Для меня это было нечто новым, я даже по началу немного боялась использовать на довольно чувствительной коже, но все же решила попробовать его. Запах не ярко выраженный, не пахнет как разогревающие мази для спины, по консистенции довольно легкий, я совсем немного нанесла на веки из-за небольшого страха, кожа действительно немного онемела, но не скажу, что сильно. Впитывается быстро и легко, не оставляет жирной пленки. Применяла первую неделю 1 раз в день перед сном, конечно особого эффекта за это время я не заметила, стала применять 2 раза в день, и спустя уже месяц стала замечать, что кожа стала более увлажненной, некоторые складки стали выглядеть более подтянутыми, но конечно это было не так сильно заметно, поэтому продолжаю использовать крем из-за того, что эффект все же наблюдается.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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