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Метеостанция Bresser Temeo Life с цветным дисплеем, черная

Артикул: 228187
Метеостанция Bresser Temeo Life с цветным дисплеем, черная
11 921 руб. 
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+ 393 КэтКоинов
Артикул: 228187
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +70 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикацияда
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное/от сети
Размеры (ВхШхТ)83х220х39
Bresser Temeo Life – стильная метеостанция с цветным экраном. Она отлично подойдет для квартиры или загородного дома. Метеостанция показывает время и дату, измеряет температуру и влажность воздуха, отображает прогноз погоды на ближайшее время. С ней вы всегда будете в курсе погоды за окном и сможете следить за изменением микроклимата в комнате. В комплекте с метеостанцией идет беспроводной наружный датчик, который по радиоканалу передает показания на основной модуль. Все данные отображаются на крупном цифровом экране метеостанции. Рядом с каждым измерением отображается крупная иконка, схематично отражающая значение измерений. В левой части экрана показывается влажность воздуха, в правой – температура. Цвета блоков меняются в зависимости от значений. Центральная часть экрана отведена под часы и календарь. Есть функция повтора звукового сигнала. И основной модуль, и наружный датчик работают от батареек (нет в комплекте). Метеостанцию можно подключить к сети переменного тока через комплектный адаптер.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser Temeo Life с цветным дисплеем, черная - по цене 11921 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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