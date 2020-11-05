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Метеостанция Bresser TemeoTrend LB с радиоуправлением

Артикул: 228173
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend LB с радиоуправлением - фото 1
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend LB с радиоуправлением - фото 2
Метеостанция Bresser TemeoTrend LB с радиоуправлением - фото 1
Метеостанция Bresser TemeoTrend LB с радиоуправлением - фото 2
4 355 руб. 
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+ 144 КэтКоинов
Артикул: 228173
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -20 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)165х86х28 мм
Bresser TemeoTrend LB – небольшая и стильная метеостанция, благодаря которой вы будете всегда в курсе погоды в доме и на улице. Она измеряет температуру, составляет прогноз погоды на ближайшие сутки, показывает текущее время и дату. А встроенный будильник позволит вам использовать ее и для пробуждений по утрам. Bresser TemeoTrend LB отлично подойдет для городской квартиры или загородного дома. В комплект поставки включен 1 наружный датчик. Основной модуль состоит из крупного монохромного цифрового экрана и кнопочной панели управления. Экран разделен на блоки: вверху расположена иконка прогноза погоды, в середине – температура, внизу – время и дата. Метеостанцию можно поставить на полку, тумбочку или стол или же закрепить на стене. Наружный датчик подключается без проводов. Его можно установить на расстоянии до 30 метров от основного модуля – все данные он будет передавать по радиоканалу. На самом датчике экрана нет, измеряемую им температуру можно увидеть только на основном модуле. Для работы метеостанции и наружного датчика требуются батарейки (в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser TemeoTrend LB с радиоуправлением - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4355 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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