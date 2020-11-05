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ASUS Cerberus V2 - геймерская гарнитура с 53-миллиметровыми динамиками, стальным оголовьем и полноразмерными амбушюрами. Оснащается двумя микрофонами: выносной микрофон на отсоединяемой штанге гарантирует высокое качество связи во время игры, а встроенный микрофон будет удобен для ответа на телефонные звонки и других повседневных задач.

Наушники Asus Cerberus V2 красные/чёрные 32 Ом (90YH015R-B1UA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.