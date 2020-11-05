8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для глаз The Saem Универсальный цветной пигмент The Saem Semi Pro Multi Color 14 Coral Pink 5мл

Универсальный цветной пигмент The Saem Semi Pro Multi Color 14 Coral Pink 5мл

Артикул: 228043
Универсальный цветной пигмент The Saem Semi Pro Multi Color 14 Coral Pink 5мл
430 руб. 
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228043
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средствацветной пигмент
Эффекттонирующий
Текстуракремовая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 14 Coral Pink
КоллекцияThe Saem Semi Pro Multi Color
Страна бренда Южная Корея
Профессиональные цветные пигменты для создания собственных уникальных цветов. Создает пастельные оттенки, а также яркие и стильные тона. Средство можно использовать в качестве теней, румян, губной помады, для макияжа бровей и т.д. Имеет мягкую и нежную текстуру


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Универсальный цветной пигмент The Saem Semi Pro Multi Color 14 Coral Pink 5мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...