Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Средства защиты от солнца
|Активные компоненты
|экстракт семян чия, экстракт центеллы азиатской, экстракт хвоща, экстракт хауттюнии мелколистной, экстракт корня маки, экстракт ромашки, экстракт дамасской розы, экстракт кипрея, масло семян подсолнечника, мадекасоид, экстракт плодов карамболы, каламин
|Зона применения
|лицо, тело
|Коллекция
|The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick
|Объем
|16 г
|Пол
|для всех
|Применение
|нанесите стик на последнем шаге ухода за кожей, на необходимые участки тела.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|солнцезащитные средства
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20.04.2020
Удобно использовать в форме стика, не пачкая руки. Подошёл для моей жирной кожи, быстро впитался, никаких белых разводов как у бюджетных кремов. Нет жирной плёнки и липкости. Очень хороший стик
Недостатки:
Маленький формат, прям с ладошку
Комментарий:
Купила за 700р вместе с кэткоинами