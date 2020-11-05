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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Спрей для тела парфюмированный The Saem Urban Delight Body Cologne Blossom 150мл

Спрей для тела парфюмированный The Saem Urban Delight Body Cologne Blossom 150мл

Артикул: 227861
Спрей для тела парфюмированный The Saem Urban Delight Body Cologne Blossom 150мл
1 160 руб. 
1 240 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227861
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средстваспрей для тела
Полдля всех
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Urban Delight Body Cologne Blossom
Применениесредство моментально впитывается и действует. Просто распылите на кожу спрей после душа, ванны или бассейна и мгновенно получите потрясающий результат! Он оставит только приятные ощущения на коже, не липнет и не оставляет следов.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыгиалуроновая кислота, экстракт розового лотоса, растительные экстракты
Спрей для тела с экстрактом герани и лаванды, которое прекрасно ухаживает за кожей, даря ей свежесть и влагу. Экстракт шелка и лотоса питает кожу, делает ее мягкой и нежной, не допускает раздражений и сухости.


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Спрей для тела парфюмированный The Saem Urban Delight Body Cologne Blossom 150мл - стоимость товара 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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