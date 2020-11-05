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Помада-бальзам для губ The Saem Saemmul Conditioning Lipbalm 03 Vital 3,3g

Артикул: 227789
Помада-бальзам для губ The Saem Saemmul Conditioning Lipbalm 03 Vital 3,3g
420 руб. 
570 руб. 

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Артикул: 227789
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, придающий блеск, питающий
Текстуралегкая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 03 Vital 03 Vital
КоллекцияThe Saem Saemmul Conditioning Lipbalm
Страна бренда Южная Корея
Диагональная форма бальзама идеальна для нанесения. Нежная тающая текстура бальзама обогощает питательными элементами и поностью тает на губах. Содержит кокосовое масло, касторовое масло масло авокадо. Бальзам прекрасно впитывается в кожу, насыщая ваши губы ценными маслами кокоса, ши, семян манго и авокадо. После применения бальзама губы приобретают мягкость, гладкость. Пропадают трещинки и шелушения


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Помада-бальзам для губ The Saem Saemmul Conditioning Lipbalm 03 Vital 3,3g - этот товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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