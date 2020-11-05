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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Помада для губ увлажняющая The Saem Kissholic Lipstick Moisture PK01 On Going 3,7 гр

Помада для губ увлажняющая The Saem Kissholic Lipstick Moisture PK01 On Going 3,7 гр

Артикул: 227779
Помада для губ увлажняющая The Saem Kissholic Lipstick Moisture PK01 On Going 3,7 гр
640 руб. 
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227779
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, матирующий, увлажняющий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem PK01 On Going PK01 On Going
КоллекцияThe Saem Kissholic Lipstick Moisture
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющая губная помада, обладающая матовой структурой и ярким, стойким пигментом. Создает равномерное, матовое покрытие


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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