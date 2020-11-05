Помада для губ увлажняющая The Saem Kissholic Lipstick Moisture PK01 On Going 3,7 гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Макияж для губ
|Тип средства
|помада для губ
|Эффект
|тонирующий, матирующий, увлажняющий
|Текстура
|плотная
|Группа оттенков
|красные и розовые
|Тон
|The Saem PK01 On Going PK01 On Going
|Коллекция
|The Saem Kissholic Lipstick Moisture
|Страна бренда
|Южная Корея
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