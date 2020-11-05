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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Помада для губ полуматовая The Saem Kissholic Lipstick Semi Matte PK06 scene stealer 4,1гр

Помада для губ полуматовая The Saem Kissholic Lipstick Semi Matte PK06 scene stealer 4,1гр

Артикул: 227775
Помада для губ полуматовая The Saem Kissholic Lipstick Semi Matte PK06 scene stealer 4,1гр
680 руб. 
700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227775
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, матирующий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem PK06 scene stealer PK06 scene stealer
КоллекцияThe Saem Kissholic Lipstick Semi Matte
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющая губная помада, обладающая матовой структурой и ярким, стойким пигментом. Создает равномерное, матовое покрытие.


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Помада для губ полуматовая The Saem Kissholic Lipstick Semi Matte PK06 scene stealer 4,1гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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