Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр

Устойчивая высокопигментированная матовая помада. Ее роскошная текстура необычайно приятна для кожи, при нанесении от тепла губ тает и нежно их обволакивает, создает максимально естественное и стойкое покрытие. Матовый финиш делает образ изысканным и утонченным. Помимо прекрасных декоративных функций помада хорошо справляется и с уходовыми, так как в ее составе масла из виноградных косточек, арганы, оливы, макадамии, а также экстракты арники, полыни, семян шиповника. Натуральные компоненты предупреждают пересыхание кожи, увлажняют, питают и смягчают ее, защищают от негативных факторов внешней среды. Благодаря специальной кнопке, помада идеально дозируется, равномерно наносится и экономно расходуется.