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Помада для губ The Saem Eco Soul Kiss Button Lips 11 Red Siren

Артикул: 227655
Помада для губ The Saem Eco Soul Kiss Button Lips 11 Red Siren
920 руб. 
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227655
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий
Текстурамягкая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 11 Red Siren 11 Red Siren
КоллекцияThe Saem Eco Soul Kiss Button Lips
Страна бренда Южная Корея
Губная помада обладает тающей, мягкой текстурой, которая равномерно распределяется по поверхности кожи. Комплекс эфирных масел обеспечивает защитный барьер, сохраняет увлажнение. Губная помада в одно касание создает плотное, сияющее покрытие с ясным, интенсивным тоном.


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