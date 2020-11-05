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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания The Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam 150мл

Пенка для умывания The Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam 150мл

Артикул: 227624
Пенка для умывания The Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam 150мл
590 руб. 
790 руб. 

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Артикул: 227624
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam
Применениенанести на влажную кожу лица и шеи, помассировать, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыпантенол, витамин Е, экстракт алоэ вера, экстракт зеленого чая, экстракт гамамелиса, экстракт бамбука, экстракт лайма, экстракт лимона, экстракт кипрея, экстракт яблока, экстракт мяты перечной, экстракт герани, экстракт розмарина, экстракт шалфея, экстракт бергамота
Пенка Natural Condition Sparkling Anti-dust Cleansing от The Saem – настоящее спасение для кожи, глоток живительной влаги и глубокое очищение. Пенка интенсивно увлажняет, снабжает клетки кислородом, усиливает защитные свойства кожи, уменьшает отечность. После очищения кожа становится свежей, наполняется жизненной силой, буквально расправляется и разглаживается. В составе пенки на основе минеральной и родниковой воды порошок бамбукового угля, а также высокое содержание натуральных компонентов.


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Пенка для умывания The Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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