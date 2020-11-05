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Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр

Артикул: 227619
  • Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр - фото 1
  • Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр - фото 2
Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр - фото 1
Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр - фото 2
210 руб. 
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227619
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БрендThe Saem
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средствапатчи для губ
Эффект от использованияувалажняющий, витаминизирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch
Применениена очищенную кожу нанести маску на 10-15 минут, затем маску снять, а оставшуюся эссенцию распределить по коже
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл10 г
Активные компонентывитамин С, экстракт дамасской розы, масло дамасской розы
Гидрогелевый патч для ежедневного ухода за сухими и потрескавшимися губами. Патчи содержат витамин С, экстракт дамасской розы, масло дамасской розы поддерживает увлажнение губ. Экстракт меда и гиалуроновой кислоты обеспечивает упругость и эластичность кожи. Способ применения: на очищенную кожу нанести маску на 10-15 минут, затем маску снять, а оставшуюся эссенцию распределить по коже.


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