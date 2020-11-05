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Гидрогелевый патч для ежедневного ухода за сухими и потрескавшимися губами. Патчи содержат витамин С, экстракт дамасской розы, масло дамасской розы поддерживает увлажнение губ. Экстракт меда и гиалуроновой кислоты обеспечивает упругость и эластичность кожи. Способ применения: на очищенную кожу нанести маску на 10-15 минут, затем маску снять, а оставшуюся эссенцию распределить по коже.

Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.