Мист для лица The Saem Original Essence Mist 300мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Термальная вода
|Тип средства
|мист для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, освежающий, тонизирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Original
|Применение
|перед применением хорошо встряхнуть, распылять с расстояния 15-20 см. Можно применять в течение дня, или перед нанесением макияжа на последнем этапе ежедневного ухода за лицом (макияж легко и безупречно ляжет на лицо
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|300 мл
|Активные компоненты
|масло шиповника, масло вишни, масло розы, масло иланг-иланг, масло календулы
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