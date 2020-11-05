Масло для очищ. лица с экстрактом оливы The Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying 140мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|масло оливы, масло ореха макадамии, водный настой ромашки, экстракт папайи, экстракт листьев розмарина
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying
|Не содержит
|без спирта, без сульфатов, без парабенов
|Объем, мл
|140 мл
|Применение
|нанести на сухое лицо и дать раствориться макияжу. Затем помассировать с небольшим количеством воды, пока масло не побелеет. Умыться тёплой водой.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|жирная, проблемная
|Тип средства
|масло для лица
|Эффект от использования
|очищающий, противовоспалительный
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