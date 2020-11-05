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Масло для губ The Saem Eco Soul Lip Oil 01 Honey 30g

Артикул: 227532
Масло для губ The Saem Eco Soul Lip Oil 01 Honey 30g
660 руб. 
710 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227532
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средствамасло для губ
Эффект от использованиявитаминизирующий, питающий, заживляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Eco Soul Lip Oil
Применениенанести на чистые сухие губы
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыэкстракт меда, оливковое масло, экстракт семян подсолнечника, цветка примулы
В борьбе за внимание противоположного пола губы женщины играют одну из ведущих ролей. Именно красивые, пухлые, яркие губки манят и притягивают. Однако, губы подвергаются ежедневному негативному влиянию окружающей среды, и красота их тускнеет, поэтому, нежная кожа требует тщательного и регулярного ухода.


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Масло для губ The Saem Eco Soul Lip Oil 01 Honey 30g - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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