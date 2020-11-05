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Масло гидрофильное The Saem Le Aro Cleansing Oil 145мл

Артикул: 227528
Масло гидрофильное The Saem Le Aro Cleansing Oil 145мл
1 280 руб. 
1 710 руб. 

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Артикул: 227528
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло мандарина, масло апельсина, экстракт мандарина
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Le Aro Cleansing Oil
Объем, мл145 мл
Применениенанести на сухую кожу лица, смешивать с макияжем до его растворения. Смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожижирная, сухая
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, антибактериальный, стимулирующий
Гидрофильное масло обладает тающей текстурой, растворяется при соприкосновении с кожей, проникая вглубь пор, растворяя макияж и выталкивая загрязнения наружу. Масло оказывает противомикробное действие, повышает местный иммунитет кожи, стимулирует синтез коллагена, эластина и гликозаминогликана, восстанавливает толщину кожных покровов. Удаляет ороговевшие клетки кожи, придает тектуре гладкость и эластичность. Можно использовать для всех типов кожи. Натуральный аромат эфирных масел дарит расслабление и способствует снятию стресса.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Масло гидрофильное The Saem Le Aro Cleansing Oil 145мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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