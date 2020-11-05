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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска биоцеллюлозная с маслом кокоса регенерирующая The Saem Micro Skin Fit Oil Mask 27гр

Маска биоцеллюлозная с маслом кокоса регенерирующая The Saem Micro Skin Fit Oil Mask 27гр

Артикул: 227502
Маска биоцеллюлозная с маслом кокоса регенерирующая The Saem Micro Skin Fit Oil Mask 27гр
300 руб. 
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227502
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияомолаживающий, увлажняющий
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияThe Saem Micro Skin Fit Oil Mask
Применениенанесите маску на предварительно очищенную кожу. Снимите тканевую основу через 20 минут
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл27 г
Активные компонентымасло кокоса, масло жожоба, экстракт камелии, масло оливы
В основе состава тканевой биоцеллюлозной маски Micro Skin Fit Oil Mask от The Saem натуральное кокосовое волокно – компонент интенсивного питательного и омолаживающего действия. Уникальная формула служит тонизатором и стимулятором процессов микроциркуляции, снабжая клетки питательными компонентами и кислородом. Средство эффективно регенерирует и смягчает кожу, придавая ей сияние, роскошный вид и здоровое состояние. Улучшается цвет и тон, оптимизируется уровень водного баланса. Полезная пленка заполняет полые пространства, минимизируя морщины и выравнивая контур. Обеспечивается легкость, гладкость и шелковистость. Кожа надежно защищается от агрессивного внешнего воздействия.


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