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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем точечный с керамидами The Saem Power Spot Ceramide Cream 40мл

Крем точечный с керамидами The Saem Power Spot Ceramide Cream 40мл

Артикул: 227465
Крем точечный с керамидами The Saem Power Spot Ceramide Cream 40мл
1 270 руб. 
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227465
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, защитный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Power Spot Ceramide Cream
Применениеиспользуйте крем на проблемных участках кожи, после очищения кожи тонером
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентымасло макадамии, масло кокоса, масло камелии, гидролизованная гиалуроновая кислота, оливковое масло, масло бергамота, масло лаванды, масло иланг-иланг, масло чайного дерева, масло шалфея
Увлажняющий защитный крем уменьшает испарение влаги в коже, поддерживает оптимальный гидро-баланс даже в сухой среде и укрепляет естественное здоровье кожи. Образует несколько слоев гиалуроновой кислоты, для интенсивного увлажнения кож, улучшает рельеф кожи, предупреждает и замедляет старение кожи, разглаживает морщины, эффективно увлажняют и защищают кожу, предотвращает формирование рубцов.


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