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Главная Парфюмерия и косметика Уход за руками Крем для рук The Saem Крем для рук с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Hand Cream 50мл

Крем для рук с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Hand Cream 50мл

Артикул: 227430
Крем для рук с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Hand Cream 50мл
780 руб. 
1 040 руб. 

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Артикул: 227430
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКрем для рук
Тип средствакрем для рук
Полдля всех
Эффект от использованияухаживающий, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
ЛинияRoyal Natural Horse Oil Hand Cream
Применениенанести крем на сухие чистые руки, равномерно втереть массажными движениями. Использовать по мере необходимости
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт трюфеля, концентрат лошадиного жира
Интенсивно ухаживают за очень сухой, огрубевшей или поврежденной кожей. Содержит формулу с экстрактом трюфеля и концентратом лошадиного жира с о. Чеджудо, богатого жирными кислотами и витаминами


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Самовывоз невозможен
Крем для рук с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Hand Cream 50мл - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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