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Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр

Артикул: 227311
  • Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - фото 1
  • Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - фото 2
  • Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - фото 3
Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - фото 1
Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - фото 2
Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - фото 3
810 руб. 
1 080 руб. 

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Артикул: 227311
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствабронзатор
Тип коживсе типы
КоллекцияThe Saem Saemmul Luminous Multi-Shading
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл8 г
Бронзатор Saemmul Luminous Multi-shading позволит визуально скульптурировать лицо, скорректировать недостатки и выделить более четкий рельеф. Палитру из пяти оттенков можно смешивать или использовать по отдельности. Средство легко наносится тонким слоем при помощи кисти, хорошо растушевывается, не размазывается и не осыпается в течение дня. В состав входят минеральные вещества, которые благотворно влияют на кожу и не забивают поры. Светоотражающие частицы скрывают мелкие морщинки и придают лицу здоровый сияющий вид.


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Самовывоз невозможен
Бронзатор The Saem Saemmul Luminous Multi-Shading 8гр - стоимость товара 810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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