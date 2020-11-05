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Превосходная осветляющая основа для лица с солнцезащитным блоком. «Крем-лампочка» буквально на глазах придаст Вашей коже естественный тон, притягательную яркость и ровную текстуру! Экстракт молока и рисовых отрубей оживляет кожу лица, основные натуральные ингредиенты, содержащие витамины и антиоксиданты, активно питают кожу.

База-основа легкая The Saem Saemmul Face Lightener 05 Peach Light 30мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.