База под макияж The Saem Foundation 01 Light 30гр

Многофункциональное beauty-средство, которое помогает создавать безупречный макияж, ухаживать за кожей и надежно защищать ее от воздействия ультрафиолета. Средство создает естественное покрытие, которое делает тон кожи более равномерным, маскирует незначительные кожные несовершенства, а также отлично «держит» последующие средства: ББ-крем, пудру, хайлайтеры, румяна и другую косметику. В составе основы экстракты цветков вишни, пиона, снежного лотоса, лайма, а также гиалуроновая кислота, благодаря которым средство оказывает увлажняющее и тонизирующее действие, предупреждает появление чувства стянутости и дискомфорта. Еще одно преимущество средства – способность блокировать негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, тем самым защищать кожу от покраснений, солнечных ожогов, пигментации, преждевременного старения.
Смотрите также: Макияж для бровей
, Макияж для глаз
, Макияж для губ
, Макияж для лица
, Накладные ресницы
, Пудра
, BB-кремы Корея
, СС-кремы Корея
, Корейские тональные кремы
, Корейские румяна
, Кушоны для лица Корея
, Румяна
, Румяна Буржуа
, Пудра для лица
.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв