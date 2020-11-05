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База для ногтей The Saem Nail Wear Tone-Up Pink Base 7мл

Артикул: 227280
База для ногтей The Saem Nail Wear Tone-Up Pink Base 7мл
210 руб. 
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Артикул: 227280
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товара
Тип средствабаза под макияж
Аккуратный и красивый маникюр дополнит образ каждой женщины. Он подчеркнет индивидуальность и позволит чувствовать себя уверенно. Особенно приятно, когда маникюр остается опрятным на протяжении долгого времени. Это возможно лишь в случае использования вспомогательных средств. Одним из таких продуктов является база для ногтей. С его помощью лаковое покрытие дольше будет выглядеть идеальным, без сколов и трещинок. База от корейского бренда The Saem выпущена в стандартном флакончике с удобной кисточкой. Средство создает гладкую поверхность для нанесения любого лака, превосходно устраняет все неровности, бороздки, пятна, имеющиеся на ногтевой пластине. В своем составе база содержит полезные компоненты, такие как витамин E, раствор эфирного масла розы и березовый сок. Они отлично питают и увлажняют ногтевую пластину, а также защищают ее от вредного воздействия лака, его пигментов, повреждения и пожелтения. Достаточно всего нескольких взмахов кисточкой, чтобы подготовить ноготки к нанесению цветного покрытия.


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База для ногтей The Saem Nail Wear Tone-Up Pink Base 7мл – стоимость товара 210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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