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Набор игрушек Happy Baby MECHANIX

Артикул: 227258
  • Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - фото 1
  • Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - фото 2
  • Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - фото 3
Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - фото 1
Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - фото 2
Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - фото 3
780 руб. 
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Артикул: 227258
В наличии
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БрендHappy Baby
Тип товараИгровой набор
Звуковые эффектынет
Комплектация6 шестеренок на присосках, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 9 мес.
Световые эффектынет
MECHANIX – это набор красочных зубчатых колёс разного размера, которые при правильном расположении передают друг другу движение. В набор входят 3 больших и 3 маленьких колеса. Благодаря присоскам, шестерёнки крепятся к любой гладкой поверхности в произвольной последовательности. Что же произойдет, если из обычных колес собрать цепь и предложить маленькому волшебнику покрутить одно из них? Чудеса! Шестерёнки «оживают»! Одна шестерёнка активирует другую и приводит в движение всю цепь! Как же интересно наблюдать за таким превращением: из простых колес получается удивительный механизм, послушный детскому прикосновению. Ваш ребенок не останется равнодушным! Сперва малышу нравится придумывать свои комбинации шестерёнок и наблюдать за результатом. Детской фантазии нет границ! В дальнейшем ребёнку интересно будет узнать, что волшебные шестерёнки используются во многих механизмах: часах, игрушках, машинах, насосах, а также в детских каруселях. В синем колесе (точно будет именно в синем?) имеется специальное углубление для пальчика ребёнка. Его удобно использовать для вращения шестерёнок. MECHANIX – это увлекательный и весёлый способ изучить основы механики и логики.


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Набор игрушек Happy Baby MECHANIX - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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