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Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR

Артикул: 227226
  • Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR - фото 1
  • Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR - фото 2
Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR - фото 1
Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR - фото 2
860 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227226
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHappy Baby
Тип товараПодвес
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик, текстиль
Рекомендуемый возрастот 3 мес.
Световые эффектынет
Весёлая вибрирующая игрушка-погремушка CHATTY CATERPILLAR не оставит ребёнка равнодушным. Удобные завязки позволяют крепить игрушку на кроватку, коляску, автомобильное кресло, манеж, дуги развивающего коврика и другие предметы. Таким образом любимая игрушка будет везде путешествовать с малышом, радуя и поддерживая его во всех жизненных ситуациях. Весёлая гусеница состоит из головы, туловища и трёх мягких брюшных сегментов. Голова гусеницы-подвески выполнена в виде погремушки, которая производит шумовой эффект при движении и встряхивании. Брюшко игрушки выполнено из шуршащего материала – малышам так и хочется снова и снова дотрагиваться до него и радоваться необычному шуршанию. Яркий внешний вид и весёлая рожица гусеницы настроят ребёнка на положительные эмоции. Удивлению и радости малыша не будет предела, когда он увидит, что гусеница может превращаться из короткой в длинную – и наоборот! Достаточно потянуть за пластиковое сердечко, как игрушка растянется и превратится в длинную гусеницу. Отпустите сердечко или расслабьте руку – и произойдёт чудо! Малыш услышит, как игрушка завибрирует и стремительно вернётся к своему первоначальному виду, превратившись в короткую гусеницу. В игре с гусеницей развивается двигательная активность ребёнка, так как он будет снова и снова стремиться потянуть за сердечко и вновь испытать интересные ощущения. Для малыша такая игрушка является источником получения информации и развития органов чувств (тактильной чувствительности, слуха, моторики, зрения). В руках ребёнка гусеница оживает и приносит много радости! Мягкая, разноцветная, весёлая гусеница станет любимой игрушкой-компаньоном для ребёнка, ведь с ней можно делиться радостями и размышлениями, вместе спать, кушать и гулять! При помощи родителей гусеница подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации, даст хорошие советы, расскажет интересные истории и сказки. Интересная история гусеницы, которая стала бабочкой, покорит сердца многих детей. Играя с этой игрушкой-погремушкой, ребёнок приобретает новые знания и двигательные навыки (приближение предмета к себе и удаление от себя), а также тренирует умение фокусировать и удерживать взгляд на двигающемся предмете, что способствует развитию координации «глаз-рука».


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Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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