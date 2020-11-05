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Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E

Артикул: 226999
  • Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 1
  • Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 2
  • Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 3
  • Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 4
Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 1
Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 2
Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 3
Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото 4
171 230 руб. 
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+ 323 КэтКоинов
Артикул: 226999
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетLeica L
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра77 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.4
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.955
Первый фиксфокальный объектив Panasonic для новых полнокадровых камер системы S: S1 и S1R. Обеспечивает исключительно высокий уровень резкости по всей площади кадра с плавным переходом в расфокусированную зону и приятным боке. Два асферических и 3 низкодисперсионных элемента эффективно корректируют аберрации оптики. Двойной линейный / шаговый привод автофокуса обеспечивает невероятную скорость фокусировки (480 считываний положения в секунду). «Дыхание фокуса» минимизировано, что делает объектив привлекательным вариантом для съемки видео. Прочная конструкция с защитой от пыли, влаги и холода (до -10° С).


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Самовывоз невозможен
Объектив Panasonic Lumix 50mm f/1.4 S-X50E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 171230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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