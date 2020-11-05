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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный

Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный

Артикул: 226998
  • Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 1
  • Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 2
  • Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 3
  • Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 4
Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 1
Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 2
Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 3
Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - фото 4
133 206 руб. 
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+ 322 КэтКоинов
Артикул: 226998
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетLeica L
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра77 мм
Тип объективателеобъектив Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм200
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм70
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.985
Длиннофокусный объектив для съемки портретов, спорта, мероприятий, пейзажей и многих других сюжетов. Может использоваться с телеконвертерами 1.4х и 2х, которые будут выпущены чуть позже в 2019 г. Оптический стабилизатор работает в паре с внутрикамерным, обеспечивая до 6 ступеней коррекции. Сложная оптическая схема со множеством специальных элементов эффективно исправляет оптические аберрации, создавая резкие, контрастные изображения с мягким размытием фона. Двойной линейный + шаговый привод автофокуса гарантирует практически моментальное наведение и уверенное отслеживание объектов (обмен информацией с камерой составляет 480 считываний в секунду). «Дыхание фокуса» минимизировано, что делает объектив привлекательным вариантом для съемки видео. Прочная конструкция с защитой от пыли, влаги и холода (до -10° С).


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Объектив Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. черный - по цене 133206 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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