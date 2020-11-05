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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II

Артикул: 226996
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 3
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  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 8
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 9
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 10
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 2
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 3
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 4
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 5
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 6
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 7
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 8
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 9
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото 10
64 461 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226996
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БрендPanasonic
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.1
Физический размер матрицы13.2x8.8 мм
Тип матрицыCMOS
Встроенная вспышкаесть
Крепление внешней вспышкибашмак
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)25-400 мм
ДиафрагмаF2.8-F4
Zoom оптический16x
Zoom цифровой4x
Система стабилизации изображенияоптическая
Скорость серийной съемки12 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея1240000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Тип видоискателяэлектронная
Светочувствительность80-3200 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
ИнтерфейсыUSB, HDMI
Wi-Fiесть
Bluetoothесть
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, сетевой адаптер, USB-кабель, сетевой шнур, бленда, крышка объектива с ремешком, крышка «горячего башмака», ремень, упаковка
Габариты (ШxВxГ), мм136.2x97.3x131.5
Вес, кг0.831
Если вы ищете бескомпромиссную бридж* камеру, попробуйте LUMIX FZ10002EE. Оснащенная большим 1-дюймовым сенсором и объективом LEICA с 16-кратным зумом, она позволяет делать съемку крупных планов с безупречным качеством изображения. Для съемок окружающего мира в натуральной красоте выбирайте разрешение 4K для фотографий или записи видео.


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