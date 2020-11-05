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Объектив Fujifilm XC 50-230mm f4.5-6.7 OIS предназначен для съемки со значительного расстояния от объекта. Применение 13 линз, включая один асферический элемент и один элемент со сверхнизким коэффициентом рассеивания, позволяет добиваться максимальной четкости и детализации снимков даже при большом удалении от объекта. Объектив обладает встроенным оптическим стабилизатором изображения, работающим с эффективностью приблизительно 3.5 ступени экспозиции.

Объектив Fujifilm XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II Lens Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.