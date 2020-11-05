Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Lenovo
|Тип товара
|Системный блок
|Блок питания
|65 Вт
|Вес, кг
|1,32
|Графический контроллер
|Intel UHD Graphics 630
|Интерфейсы
|3 x USB 3.0, 2 x USB 3.1, USB Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, наушники, микрофон
|Клавиатура и мышь
|да
|Количество ядер
|6
|Объем жесткого диска, ГБ
|1000
|Оперативная память
|8 Гб
|Операционная система
|не установлена
|Оптический привод
|нет
|Процессор
|Intel Core i5 8400T
|Размеры (ДхШхВ), см
|18,3х3,5х17,9
|Связь
|Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth
|Тип графического контроллера
|интегрированный
|Тип жесткого диска
|HDD
|Частота процессора
|1700 МГц
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