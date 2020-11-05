Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Lenovo
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Windows 10 Home
|Цвет
|черный
|Разрешение экрана
|1920x1080 (16:9)
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi, Bluetooth
|Поверхность экрана
|матовая
|Оптический привод
|DVD-RW
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel Pentium J5005
|Модель процессора
|J5005
|Частота работы процессора, ГГц
|1,5
|Тип видеокарты
|интегрированный (встроенный)
|Диагональ экрана, дюйм
|21.5
|Тип оперативной памяти
|DDR-4
|Видеокарта
|Intel UHD Graphics 605
|Количество ядер процессора
|4
|Частота оперативной памяти, МГц
|2666
|Объем оперативной памяти, МБ
|4096
|Максимальный объем оперативной памяти, МБ
|8192
|Объем жесткого диска, ГБ
|1000
|Проводная сеть
|Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
|Камера
|есть
|Дополнительно
|встроенные колонки, микрофон, кардридер
|Размеры (ШxВxГ), мм
|491 x 419 x 185
|Вес, кг
|12,78
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