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Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK)

Артикул: 226874
  • Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 1
  • Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 2
  • Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 3
  • Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 4
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 1
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 2
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 3
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK) - фото 4
37 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226874
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БрендLenovo
Тип товараМоноблок
Операционная системаWindows 10 Home
Цветчерный
Разрешение экрана1920x1080 (16:9)
Беспроводные интерфейсыWi-Fi, Bluetooth
Поверхность экранаматовая
Оптический приводDVD-RW
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel Pentium J5005
Модель процессораJ5005
Частота работы процессора, ГГц1,5
Тип видеокартыинтегрированный (встроенный)
Диагональ экрана, дюйм21.5
Тип оперативной памятиDDR-4
ВидеокартаIntel UHD Graphics 605
Количество ядер процессора4
Частота оперативной памяти, МГц2666
Объем оперативной памяти, МБ4096
Максимальный объем оперативной памяти, МБ8192
Объем жесткого диска, ГБ1000
Проводная сетьGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Камера есть
Дополнительновстроенные колонки, микрофон, кардридер
Размеры (ШxВxГ), мм491 x 419 x 185
Вес, кг12,78
Элегантные, но в то же время простые подставка и основание IdeaCentre A340 приятно удивят вас и сэкономят место на рабочем столе. Этот красивый ПК будет отлично смотреться в любом помещении, а вы сможете использовать его как для работы, так и для развлечений или семейных видеочатов. ПК, к которому подключены смартфоны, резервные приводы и другие устройства, может выглядеть неопрятно. Но к моноблоку IdeaCentre A340 это не относится. В его подставку встроен удобный кабельный коллектор, благодаря которому вы сможете более аккуратно организовать свой рабочий стол.


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