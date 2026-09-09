Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 226709
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
64
Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-BK 2.1A снабжено одним портом USB с силой тока до 2,1 A. Благодаря этому оно позволяет тратить минимум времени на подзарядку. Зарядное устройство пригодится дома, в офисе, во время поездки. Современный аккуратный дизайн делает его превосходным дополнением к окружающему интерьеру. Само устройство выполнено в белом цвете.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-BK 2.1A снабжено одним портом USB с силой тока до 2,1 A. Благодаря этому оно позволяет тратить минимум времени на подзарядку. Зарядное устройство пригодится дома, в офисе, во время поездки. Современный аккуратный дизайн делает его превосходным дополнением к окружающему интерьеру. Само устройство выполнено в белом цвете.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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