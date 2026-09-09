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Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый

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Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 1
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 2
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 3
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 4
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 5
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 6
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 7
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 8
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 226709
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
64

Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый

Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-BK 2.1A снабжено одним портом USB с силой тока до 2,1 A. Благодаря этому оно позволяет тратить минимум времени на подзарядку. Зарядное устройство пригодится дома, в офисе, во время поездки. Современный аккуратный дизайн делает его превосходным дополнением к окружающему интерьеру. Само устройство выполнено в белом цвете.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-WG 2.1A белый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-1U-2.1A-BK 2.1A снабжено одним портом USB с силой тока до 2,1 A. Благодаря этому оно позволяет тратить минимум времени на подзарядку. Зарядное устройство пригодится дома, в офисе, во время поездки. Современный аккуратный дизайн делает его превосходным дополнением к окружающему интерьеру. Само устройство выполнено в белом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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