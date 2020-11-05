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Насос садовый Metabo P 2000 G 600962000

Артикул: 226511
  • Насос садовый Metabo P 2000 G 600962000 - фото 1
  • Насос садовый Metabo P 2000 G 600962000 - фото 2
Насос садовый Metabo P 2000 G 600962000 - фото 1
Насос садовый Metabo P 2000 G 600962000 - фото 2
4 749 руб. 
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+ 80 КэтКоинов
Артикул: 226511
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товара
Тип поверхностного насосасамовсасывающий
Глубина погружения под зеркало воды8 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм
Защита от перегревада
Качество водычистая
Максимальная температура воды35 С
Максимальный напор30 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность450 Вт
Пропускная способность2 куб. м/час
Режущая насадканет
Длина, см39,6 см
Ширина, см23,5 см
Высота, см30,9 см
Вес, кг7,6 кг
Садовый насос Metabo P 2000 G 600962000 - аппарат для откачивания жидкости из бассейнов и различных резервуаров, орошения садовых участков и подачи чистой воды. Конструкция имеет ручку для удобства переноски и обрезиненные ножки для уменьшения вибрации во время работы. Аппарат способен перекачивать до 2000 литров в час.


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Самовывоз невозможен
Насос садовый Metabo P 2000 G 600962000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4749 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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