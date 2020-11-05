Дрель ударная аккумуляторная Metabo SB 18 L 602317500

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Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo SB 18 L 602317500 снабжен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Функция ударного сверления удобна для работы с каменной кладкой. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря встроенной подсветке можно работать при плохом освещении или в темное время суток. Для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей предусмотрен кофр.

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