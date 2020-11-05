Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960 снабжен мощным 4-полюсным двигателем, который гарантирует высокую производительность. Предусмотрена защита двигателя от перегрева, благодаря чему срок службы инструмента выше. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Специальный кофр MetaLoc обеспечивает удобную и бережную транспортировку без потери комплектующих элементов.

Дрель аккумуляторная Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.