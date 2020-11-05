Пила тороцовочная Metabo KGS 254 I Plus 0102540200

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Торцовочная пила Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 предназначена для наклонных, косых и продольных распилов заготовок из древесины, пластмассы и мягких металлов. Продуманный дизайн, удобное расположение органов управления и прорезиненная рукоятка обеспечивают высокий уровень комфорта при работе с инструментом. Система пылеудаления включает в себя две точки пылеотвода для более эффективного удаления стружки и пыли. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость вращения диска для качественного пропила.

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