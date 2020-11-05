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Душевая система со смесителем. Увеличенный диаметр верхней лейки - 300 мм. Стойка телескопическая (1000 мм - 1300 мм). Вынос 35 см. Ручной душ 3-х режимный. Излив на смесителе для ванны 120 мм служит дивертером и переключает воду с душа (верхнего или ручного) на смеситель.

Душевая система Esko ST300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.